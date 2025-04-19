Закулисье «Бурлеска»: в Цирке Чинизелли прошла открытая репетиция

Артисты раскрыли все свои секреты В преддверии Международного дня цирка, который в этом году отмечается сегодня, 19 апреля, компания «Росгосцирк» и продюсерский центр «Королевский цирк Гии Эрадзе» провели в Большом Санкт-Петербургском государственном цирке открытую репетицию шоу «Бурлеск» (0+), то есть дали зрителям уникальную возможность – заглянуть за кулисы.