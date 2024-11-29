Глава МИД КНР встретился с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Камбоджи

Пекин, 28 ноября /Синьхуа/ -- Министр иностранных дел КНР Ван И в четверг провел встречу с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Камбоджи, председателем Комиссии по внешним связям ЦК Народной партии Камбоджи Прак Сокхоном.