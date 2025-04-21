На Камчатке проснулся вулкан Ключевская Сопка

В Камчатском крае началось извержение вулкана Ключевская Сопка. Код его авиационной опасности сменился с зеленого на желтый, пишет ТАСС со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения (KVERT).
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