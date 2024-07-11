Российский рынок – безжалостный и беспощадный

Российский фондовый рынок накануне закрылся продажами - индекс МосБиржи впервые с декабря 2023 года ушел под отметку 3000 пунктов и по итогам дня закрылся снижением на 2,56% - на отметке 2975,75 пункта, РТС опустился на 2,4% до 1067,01 пункта.