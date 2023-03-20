Русская весна

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Путин и Си обменялись статьями перед визитом китайского лидера в Москву

Путин и Си обменялись статьями перед визитом китайского лидера в Москву

Президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин накануне встречи в Москве обменялись статьями: так, российский президент обратился к китайцам со страниц «Жэньминь Жибао», а председатель Си написал статью для «Российской газеты».

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