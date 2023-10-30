В Севастополе из-за атаки БПЛА активированы средства маскировки — Развожаев

Табельные средства маскировки задействовали российские военные в ходе отражения атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), заявил губернатор Севастополя Михаила Развожаев 30 октября в своем Tekegram-канале.
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