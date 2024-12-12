Подростки увлеклись ароматическими ингаляторами для носа

Эксперты пока толком не разобрались, чем дышат школьники, зачем они это делают и какими могут быть последствия, но Роспотребнадзор уже начал наводить порядок, а маркетплейсы убрали эти ингаляторы из продажиАромаингалятор — это маленькая (размером примерно со спичечный коробок) пластиковая емкость, их которой торчат две трубки.