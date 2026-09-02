Финансист Астафьев: жилищный вклад появится в России с 1 января 2027 года

В России с 1 января 2027 года появится жилищный вклад. Об этом агентству «Прайм» рассказал управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Церемония прощани...
- Гросси: МАГАТЭ со...
- Нетаньяху приглас...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым