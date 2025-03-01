"Плевали в потолок и шутили про Байдена": Что на самом деле было на переговорах России и США. Инсайдер заявил о нормализации

Инсайдер рассказал, что на самом деле было на переговорах России и США в Саудовской Аравии. По его словам, идёт активная работа по нормализации отношений между двумя странами, которые сильно пострадали от действий прошлой американской администрации.
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