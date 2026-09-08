Rise Of The Machines: China's Military Prepares Humanoid Robots For Combat At the start of the year, we warned about the prospect of humanoid robots moving beyond factory floors and into military operations.
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