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В растущем дефиците бюджета США увидели угрозу нацбезопасности страны

В растущем дефиците бюджета США увидели угрозу нацбезопасности страны

В увеличении дефицита американского бюджета увидели опасность для нацбезопасности страны. Об этом со ссылкой на доклад Комиссии по национальной оборонной стратегии, опубликованный аналитическим центром RAND (внесен в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ), пишет ТАСС.

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