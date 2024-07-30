В растущем дефиците бюджета США увидели угрозу нацбезопасности страны

В увеличении дефицита американского бюджета увидели опасность для нацбезопасности страны. Об этом со ссылкой на доклад Комиссии по национальной оборонной стратегии, опубликованный аналитическим центром RAND (внесен в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ), пишет ТАСС.
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