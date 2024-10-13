Этот напиток поможет утренней детоксикации организма

Когда вы просыпаетесь утром, вы чувствуете жажду. Стакан теплой воды с яблочным уксусом, лимоном и кайенским перцем мгновенно утолит вашу утреннюю жажду, да и к тому же этот напиток полезен для здоровья в целом! Первое, что мы усваиваем натощак, является важным диетическим ключом, потому что он открывает ворота пищеварения в течение дня.