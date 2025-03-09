Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

5 подписчиков

От каменщика поколения Z до депутата ВСНП

Пекин, 9 марта /Синьхуа/ -- Для 29-летнего Цзоу Биня путешествие из отдаленной деревни в Дом народных собраний в Пекине, престижное место проведения ежегодных сессий высшего законодательного органа Китая, стало испытанием настойчивости и целеустремленности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх