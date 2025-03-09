От каменщика поколения Z до депутата ВСНП

Пекин, 9 марта /Синьхуа/ -- Для 29-летнего Цзоу Биня путешествие из отдаленной деревни в Дом народных собраний в Пекине, престижное место проведения ежегодных сессий высшего законодательного органа Китая, стало испытанием настойчивости и целеустремленности.
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