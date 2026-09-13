Невероятный старт! Уильямс ведет в счете после первой сессии в финале English Open 2026

Марк Уильямс обыгрывает Аллистера Картера со счетом 5-3 после первой сессии в захватывающем финале English Open 2026, сообщает WST Марк Уильямс (фото: WST)Все Новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - Финал Трансляции, расписание - 1/2 финала По итогам первой сессии финального матча English Open 2026 в Брентвуде валлиец Марк Уильямс опережает местного фаворита Али Картера со счетом 5-3.