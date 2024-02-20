Искусственный интеллект поможет делать фактчекинг

Сегодня для проверки утверждений часто используют нейронные сети, хотя изначально они и не предназначены для решения этой задачи и могут «галлюцинировать», то есть генерировать тексты, не соответствующие действительности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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