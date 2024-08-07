👨👩👦 Реабилитация участников СВО будет проходить с семьей Президент России Владимир Путин одобрил решение о проведении реабилитации военнослужащих со своими женами.
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👨👩👦 Реабилитация участников СВО будет проходить с семьей Президент России Владимир Путин одобрил решение о проведении реабилитации военнослужащих со своими женами.