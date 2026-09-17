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Журнал «Профиль»

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Тщательно готовлю пионы к зимовке и подкармливаю их осенью: на следующий год кусты радуют цветением

Тщательно готовлю пионы к зимовке и подкармливаю их осенью: на следующий год кусты радуют цветением

Осенью пионам, как и другим многолетникам, нужно особое внимание. От того, как насколько правильно их готовят к зиме, зависит цветение на будущий год.

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