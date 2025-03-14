Рэпер Джастин Бибер заявил, что страдает от синдрома самозванца. Об этом он написал в Instagram. "Люди всю мою жизнь говорили мне: "Вау, Джастин, ты заслуживаешь этого!" Лично я всегда чувствовал себя недостойным.