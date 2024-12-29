Актёр и патриот России из Татарстана рассказал о трогательной встрече с добровольцем СВО (ВИДЕО)

Известный в Татарстане актёр и патриот России рассказал о трогательной встрече с добровольцем СВО. Шоумен Айрат Загриев поделился необычной историей об СВО и доброте, которой всегда есть место в нашей жизни.
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