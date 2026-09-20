Несмотря на террористические атаки киевского режима, россияне активно идут на выборы. Члены избирательных комиссий ответственно и самоотверженно выполняют свой долг, благодаря их труду миллионы граждан России могут прийти на участок.
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