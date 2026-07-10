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Когда рынок становится платформой

Когда рынок становится платформой

Цифровые платформы давно перестали быть просто удобным инструментом для торговли или коммуникации. Они меняют принципы создания стоимости, перераспределяют рыночную власть и заставляют экономистов по-новому взглянуть на привычные категории — рынок, конкуренцию, капитал и потребительское поведение.

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