Когда рынок становится платформой

Цифровые платформы давно перестали быть просто удобным инструментом для торговли или коммуникации. Они меняют принципы создания стоимости, перераспределяют рыночную власть и заставляют экономистов по-новому взглянуть на привычные категории — рынок, конкуренцию, капитал и потребительское поведение.