Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 299 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Читалов
    Передайте старому пи да ра су, что белая с косой у него за спиной и это он к ней протягивает рукиБайден сделал оск...
  • Ирина Евженко
    Пока не начнут гореть частные домовладения в Киеве,Днепре и иже с ними, и желательно дома побогаче,все так и будет пр...МЧС: частные дома...
  • Ирина Евженко
    Старый маразматик...Байден сделал оск...

Столтенберг: НАТО не собирается брать Украину под свою противовоздушную защиту

Столтенберг: НАТО не собирается брать Украину под свою противовоздушную защиту

НАТО будет продолжать поддерживать Украину, но не планирует использовать свою систему противовоздушной обороны (ПВО) для непосредственной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) или отправлять на Украину военнослужащих.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх