Столтенберг: НАТО не собирается брать Украину под свою противовоздушную защиту

НАТО будет продолжать поддерживать Украину, но не планирует использовать свою систему противовоздушной обороны (ПВО) для непосредственной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) или отправлять на Украину военнослужащих.
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