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Россия создает систему мониторинга за климатическими изменениями

Россия создает систему мониторинга за климатическими изменениями. Об этом в рамках Восточного экономического форума заявил специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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