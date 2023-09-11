Россия создает систему мониторинга за климатическими изменениями. Об этом в рамках Восточного экономического форума заявил специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Россия создает систему мониторинга за климатическими изменениями. Об этом в рамках Восточного экономического форума заявил специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
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