Что кладут в продуктовую корзину 2024 года крымчане и севастопольцы, и у кого она тяжелее?

Приходилось ли вам гулять по базару, когда глаза разбегаются, а кошелёк не настолько наполнен деньгами, чтобы положить в корзину все желаемые продукты? И, приходя домой, разложив их по шкафам и холодильникам, в итоге складывается впечатление, что деньги потрачены, а радости мало? Картина вполне типичная, а севастопольские и крымские домохозяйки точно знают, что даже при жёсткой экономии, на среднестатистическую зарплату семью досыта не накормишь.