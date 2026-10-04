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Аргументы и Факты

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Ученые выяснили, какое полушарие мозга стареет быстрее

Ученые выяснили, какое полушарие мозга стареет быстрее

Правое полушарие мозга стареет быстрее левого, выяснили ученые Школы геронтологии Университета Южной Калифорнии.

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