Эрнст почтил память Мадянова на премьере фильма «Любовь Советского Союза»

Гендиректор Первого канала вспомнил про покойного актера. Константин Эрнст Кадр из видеоВ кинотеатре «Октябрь» прошла премьера фильма «Любовь Советского Союза», продюсером которого выступил Константин Эрнст.
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