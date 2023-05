Digital Foundry назвала Star Wars Jedi: Survivor наименее оптимизированной игрой 2023-го года (тем временем игра получила первый патч для ПК), The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom получила ещё один геймплейный трейлер, британские власти запретили сделку между Microsoft и ActiBlizz на 10 лет, анонсирована кооперативная экшен-RPG Pathfinder: Abomination Vaults, PS Studios не готовит кучу клонов Fortnite и Destiny .