Северный флот провёл учения и продолжил поход в Арктике

На неделе Минобороны сообщало об активности ВМФ России в разных акваториях. Балтийский флот для плановой боевой подготовки отправил подводную лодку на глубину 190 метров.
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