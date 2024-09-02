"Смерть от естественных причин в свободное от службы время": ВКС России истребляют "ихтамнетов" на Украине

Русская армия наносит сокрушительные удары по, казалось бы, объектам гражданской инфраструктуры. Однако "гражданские" они только на первый взгляд — там, в комфорте и по принципу "всё включено" располагаются западные военные инструкторы и штурмовики, которые официально в странах НАТО находятся "в увольнении" или "в отпусках".