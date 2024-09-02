БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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"Смерть от естественных причин в свободное от службы время": ВКС России истребляют "ихтамнетов" на Украине

"Смерть от естественных причин в свободное от службы время": ВКС России истребляют "ихтамнетов" на Украине

  Русская армия наносит сокрушительные удары по, казалось бы, объектам гражданской инфраструктуры. Однако "гражданские" они только на первый взгляд — там, в комфорте и по принципу "всё включено" располагаются западные военные инструкторы и штурмовики, которые официально в странах НАТО находятся "в увольнении" или "в отпусках".

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