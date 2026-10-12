Вашингтон усиливает давление на Киев

США угрожают ограничить передачу разведданных из-за ударов по российским НПЗ Источник фото: Shannon Stapleton / Reuters По информации Financial Times, американская администрация на протяжении выходных проводила интенсивные консультации с европейскими союзниками, пытаясь добиться прекращения украинских атак на российские нефтеперерабатывающие предприятия.
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