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Вашингтон усиливает давление на Киев

Вашингтон усиливает давление на Киев

США угрожают ограничить передачу разведданных из-за ударов по российским НПЗ Источник фото: Shannon Stapleton / Reuters По информации Financial Times, американская администрация на протяжении выходных проводила интенсивные консультации с европейскими союзниками, пытаясь добиться прекращения украинских атак на российские нефтеперерабатывающие предприятия.

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