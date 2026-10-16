Сегодня 16 октября. Этот день, когда энергия звезд унесет усталость и позволит покорить недоступные раннее вершины.
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