Наш потерянный мир

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Сотни жителей Запорожья подписали петицию в МАГАТЭ за прекращение обстрелов АЭС со стороны ВСУ

Сотни жителей Запорожья подписали петицию в МАГАТЭ за прекращение обстрелов АЭС со стороны ВСУ

В Мелитополе сотни людей выстраиваются в очередь перед зданием штаба «Мы вместе с Россией», чтобы подписать петицию в МАГАТЭ с требованием повлиять на безумную киевскую политику, стимулирующую обстрелы территории Запорожской атомной электростанции.

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