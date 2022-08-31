Сотни жителей Запорожья подписали петицию в МАГАТЭ за прекращение обстрелов АЭС со стороны ВСУ

В Мелитополе сотни людей выстраиваются в очередь перед зданием штаба «Мы вместе с Россией», чтобы подписать петицию в МАГАТЭ с требованием повлиять на безумную киевскую политику, стимулирующую обстрелы территории Запорожской атомной электростанции.