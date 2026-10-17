В Челябинской области с января по сентябрь 2026 года заключили 32,9 тысячи договоров купли-продажи квартир на вторичном рынке — на 20% больше, чем за тот же период 2025-го.
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