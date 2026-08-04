Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 574 подписчика

CNN сообщил об исчерпании запасов ключевых ракет у Пентагона

CNN сообщил об исчерпании запасов ключевых ракет у Пентагона

Армия США истратила почти 80% запасов ракет-перехватчиков на конфликт с Ираном, сообщает CNN. Пентагон обеспокоен опасно низким уровнем боеприпасов и заключил соглашения на увеличение производства ракет Patriot и THAAD.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии