CNN сообщил об исчерпании запасов ключевых ракет у Пентагона

Армия США истратила почти 80% запасов ракет-перехватчиков на конфликт с Ираном, сообщает CNN. Пентагон обеспокоен опасно низким уровнем боеприпасов и заключил соглашения на увеличение производства ракет Patriot и THAAD.
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