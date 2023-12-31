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Третьяк о праздновании Нового года в посольстве в Монреале: «Отмечали до четырех утра. Танцы, звенели бокалы, потому что с «Канадиенс» сыграли хорошо. А на следующий день – в баню»

– Как вы обычно встречаете Новый год? – Когда я играл в хоккей, то 17 лет подряд не праздновал Новый год в Советском Союзе.

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