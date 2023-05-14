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Под Самарой в ДТП пострадала девушка

Под Самарой в ДТП пострадала девушка

Дорожное происшествие случилось 13 мая на территории Красноярского района.Так, на пятом километре автомобильной дороги Курумоч - Новый Буян - Старая Бинарадка водитель 1963 года рождения осуществлял движение на рулем автомобиля марки Ниссан Мурано.

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