Университет Решетнева запустит четыре спутника

Заместитель заведующего научно-производственной лаборатории “Малые космические аппараты” Университета Решетнева Дмитрий Зуев рассказал, что ученые из Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М.
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