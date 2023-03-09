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WSJ: ЦРУ предупреждало ЕС о подготовке украинцами взрывов на СП

WSJ: ЦРУ предупреждало ЕС о подготовке украинцами взрывов на СП

Центральное разведывательное управление США якобы предупреждало Евросоюз о возможной подготовке диверсии на газопроводах системы «Северный поток» украинскими гражданами, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в спецслужбах.

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