WSJ: ЦРУ предупреждало ЕС о подготовке украинцами взрывов на СП

Центральное разведывательное управление США якобы предупреждало Евросоюз о возможной подготовке диверсии на газопроводах системы «Северный поток» украинскими гражданами, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в спецслужбах.
Центральное разведывательное управление США якобы предупреждало Евросоюз о возможной подготовке диверсии на газопроводах системы «Северный поток» украинскими гражданами, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в спецслужбах.
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