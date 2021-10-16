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Пресс-секретарь Билла Клинтона рассказал о состоянии его здоровья

Пресс-секретарь Билла Клинтона рассказал о состоянии его здоровья

Бывший президент США Билл Клинтон останется в госпитале еще на один день, его состояние улучшилось. Об этом в пятницу, 15 октября, сообщил его пресс-секретарь Анхель Уренья в Twitter.

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