В третьей школе прошла встреча с участниками СВО в рамках программы уроков «Разговоры о важном»

Сегодня в 3 школе прошла встреча с участниками СВО в рамках программы уроков «Разговоры о важном». С ребятами встретились двое военнослужащих Управления Росгвардии по ЯНАО с позывными «Историк» и «Кречет», а также бывший ученик этой школы Руслан Гизатов.