В третьей школе прошла встреча с участниками СВО в рамках программы уроков «Разговоры о важном»

Сегодня в 3 школе прошла встреча с участниками СВО в рамках программы уроков «Разговоры о важном». С ребятами встретились двое военнослужащих Управления Росгвардии по ЯНАО с позывными «Историк» и «Кречет», а также бывший ученик этой школы Руслан Гизатов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии