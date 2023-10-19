Премьер Госсовета КНР встретился с премьер-министром Пакистана

Пекин, 18 октября /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян в среду в Пекине провел встречу с премьер-министром Пакистана Анваар-уль-Хаком Какаром, который прибыл в столицу Китая для участия в 3-м Форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Пояса и пути".