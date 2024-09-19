Юрист Чумак рассказала о тонкостях в вопросе раздела имущества при разводе

Соруководитель практики защиты прав инвесторов компании «Интерцессия» Анастасия Чумак рассказала, что при расторжении брака супруги чаще всего обращаются в суд, чтобы определить место жительство детей, а также разделить имущество и бизнес.
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