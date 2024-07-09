Итак, паника после провальных «дебатов» между двумя старцами улеглась и «демократы» все же склоняются к мысли, что коней на переправе не меняют, и даже если это не конь, а старая заезженная кляча, все равно она должна участвовать в предвыборной «гонке».
Я не устал, я не ухожу...
Комментарии
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Алексей Тан
И особенно противно смотреть "наше" иудейское ТВ ВГТРК... где они как только могут... на счёт байдана и ломаются" и кривляются... хотя сами евреи знают!, что это ИХ шоу!... с одной целью... сохранить СВОЮ власть... и это "команда" Обамы, чётко показывает.
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21 час.
NL
Какой дурак уйдет от такой халявы, бабки льются в карман рекой, власть безгранична, отвечать ни за что не нужно, чуть что достанет справку, так я больной, что не видите, а как ты попал больной в президенты, так вы же сами меня избрали, так кто из нас сумашедший????
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21 час.
Eduard
Байден:"Я из гроба,но выступлю"!
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12 час.
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