Я не устал, я не ухожу...

И особенно противно смотреть "наше" иудейское ТВ ВГТРК... где они как только могут... на счёт байдана и ломаются" и кривляются... хотя сами евреи знают!, что это ИХ шоу!... с одной целью... сохранить СВОЮ власть... и это "команда" Обамы, чётко показывает.

NL

Какой дурак уйдет от такой халявы, бабки льются в карман рекой, власть безгранична, отвечать ни за что не нужно, чуть что достанет справку, так я больной, что не видите, а как ты попал больной в президенты, так вы же сами меня избрали, так кто из нас сумашедший????