Рогов сообщил, что идея Зеленского о перемирии является явкой с повинной

Предложение президента Украины Владимира Зеленского о перемирии в небе является явкой с повинной. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.