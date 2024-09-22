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Новости экономики России

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Бразилия готова углублять сотрудничество с Россией в газовом и энергетическом секторах

Министерство горнодобывающей промышленности и энергетики Бразилии в минувшую среду провело встречу с послом России Алексеем Лабецким с целью углубления сотрудничества сторон в газовом и энергетическом секторах, имеющих основополагающее значение для экономического развития и устойчивости обеих стран.

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