Либо мы срываем погоны, либо теряем страну

Виктор Илюшин

Вся эта ситуация с завозом иностранцев и не желанием власти реагировать на происходящее, вполне себе укладывается в общую картину поведения власти. Вспомним ситуацию с расширением НАТО! Власть прореагировала на эту угрозу только в декабре 2021 года, когда американцы со своими войсками были уже на границе России, как в Прибалтике, или нас отделяла одна страна (Украина, Грузия). Или Минские соглашения! Мы все время отказывались действовать решительно, пока ситуация с хохлами не стала критической (Путин заявил, что иначе нам бы пришлось воевать на своей территории). При этом наши «партнеры»: Меркель, Оланд, Порошенко, да и сами американцы, заявили, что эти соглашения, на которые власть молилась, были обманов и преследовали своей целью вооружить хохлов. А самое смешное - это реакция власти! Оказывается их обманывали!!!!!!))) Об этом прямо говорили и Лавров и сам Путин! Ну не смешно ли? Взрослые «дяденьки», политики, дипломаты оправдываются как дети в детском саду. Боюсь и ситуация с мигрантами не разрешится до тех пор, пока либо сам народ не начнёт давать им отпор по всей стране, либо эти самые «ценные специалисты» не устроят какую-нибудь трагедию, которую уже нельзя будет замолчать и об’яснить экономической целесообразностью. А главное, что ни один из лоббистов завоза мигрантов в Россию, Титов, Хуснуллин, Решетников, Даванков и др., как и раньше, не пострадает и не понесёт ответственности. Все опять сведётся к «хотели как лучше, а получилось как всегда» или к тому, что их кто-то обманул!