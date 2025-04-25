Воронежская область заняла первое место по производству масла в России

Область продолжает удерживать лидирующие позиции в России по производству ряда продуктов: растительного и сливочного масла (первое место, 12% и 7% от общего объёма по стране соответственно), кондитерских изделий (второе место, 9,5%), сахара (третье место, 12,5%) и сыра (четвёртое место, 7%).