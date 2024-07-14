Торты. мыло, сыр: способы применения лаванды

СИНЕЕ ЗОЛОТО В Крыму завершается самый нежный и ароматный сезон – сбор лаванды. Основные поля находятся в Бахчисарайском районе (свыше 500 гектаров), а также в Белогорском, Симферопольском, Черноморском районах и Алуштинском регионе.