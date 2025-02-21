На Кубани рекордное количество травм на льду: как правильно падать, чтобы не пострадать

В Краевую клиническую больницу скорой помощи в этот период поступило 292 пациента. С 16 февраля медицинские работники БСМП функционируют в круглосуточном режиме, формируя дополнительные бригады врачей и медсестер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии