Грушко назвал намерение использовать российские активы воровством

Бельгия понимает, что Евросоюз хочет ограбить не только РФ, но и саму страну, планируя выведение российских активов из-под ее юрисдикции.
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